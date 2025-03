Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (291) Polizeieinsatz in der Fürther Innenstadt

Am Freitagabend (21.03.2025) führte ein häuslicher Streit zu einem Polizeieinsatz in der Fürther Innenstadt. Personen kamen nicht zu Schaden.

Gegen 17:30 Uhr ereigente sich ein Familiensreit in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Nürnberger Straße. Demnach verlor ein 43-Jähriger Mann die Kontrolle über sein Handeln. Er beschädigte unter anderem mit einem Messer Möbelstücke, woraufhin die anwesenden Familienmitglieder die Wohnung verließen und die Polizei verständigten.

Da der 43-Jähige offenbar unter dem Einfluß berauschender Mittel stand und mit einem Messer hantierte, kamen eine Vielzahl von Einsatzkräften vor Ort. Hierbei waren unter anderem Beamte des Unterstützungskommandos (USK) und das Spezialeinsatzkommando (SEK) im Einsatz. Gegen 19:00 Uhr nahmen Beamte des SEK den 43-Jährigen widerstandslos fest.

Weder Einsatzkräfte noch der 43-Jährige wurden hierdurch verletzt. Der mit gut 1,6 Promille alkoholisierte Mann wurde im weiteren Verlauf in die Obhut einer Fachklinik übergeben.

Die Polizeiinspektion Fürth prüft nun ob es in dem Zusammenhang mit dem Einsatzgeschehen zu strafbaren Handlungen kam.

