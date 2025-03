POL-KB: Hatzfeld-Eifa - Aufsitzrasenmäher gestohlen

Korbach (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen bisher unbekannte Täter in eine Zoohandlung in der Itzelstraße in Bad Wildungen ein. Die Polizei bittet um Hinweise. Die Täter hebelten eine Tür auf und konnten sie in das Geschäft gelangen. Hier entwendeten sie Bargeld in noch nicht bekannter Höhe. Den Sachschaden schätzten die Polizeibeamten auf 1.000 Euro. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. ...

