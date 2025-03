POL-KB: Bad Wildungen - Einbrecher in Zoohandlung

Korbach (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag entwendeten unbekannte Täter Stromkabel von einer Baustelle in der St.-Jean-Straße in Bad Wildungen. Die Täter durchtrennten das Starkstromkabel und konnten so die gesamte Kabelrolle im Wert von über 500 Euro stehlen. Am Freitag (14. März) gegen 09.45 Uhr soll eine Frau mit einem Hund an der Baustelle ...

