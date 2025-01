Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Absolut fahruntüchtig gegen Mauer gefahren

Pforzheim (ots)

Von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Mauer gefahren ist am Freitagvormittag ein VW-Fahrer im Stadtteil Dillweißenstein.

Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass ein 44-Jähriger mit seinem Auto gegen 09:50 Uhr in der Riedstraße mit einer Mauer kollidierte und kippte. In der Folge blieb der VW auf der Fahrerseite liegen. Der dadurch in seinem Fahrzeug eingeklemmte Mann wurde durch die Feuerwehr aus seinem Fahrzeug gerettet. Beim 44-Jährigen wurde durch die unfallaufnehmenden Polizeibeamten Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein Atemalkoholvortest indizierte mit einem Wert von knapp 2 Promille, eine absolute Fahruntüchtigkeit, so dass der Mann sein Fahrzeug stehen lassen und eine Blutprobe für das anschließende Ermittlungsverfahren abgeben musste. Der Führerschein wurde durch die Beamten des Polizeireviers Pforzheim-Süd einbehalten.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 3.500 Euro geschätzt.

Am Unfallort war neben der Polizei auch der Rettungsdienst und die Feuerwehr im Einsatz.

Allgemeine Hinweise:

Ab 0,3 Promille kann von einer sogenannten "relativen Fahruntüchtigkeit" gesprochen werden. Kommen ab diesem Promillewert noch alkoholbedingte Fahrfehler oder ein dadurch verursachter Verkehrsunfall mit Personenschaden oder entsprechendem Sachschaden hinzu, hat die Fahrerin oder der Fahrer mit einer Strafanzeige und fahrerlaubnisrechtlichen Konsequenzen zu rechnen.

