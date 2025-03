Polizei Korbach

POL-KB: Frankenberg - Sonderkontrollen der Polizei mit dem Schwerpunkt Alkohol und Drogen, vier Fahrer unter Drogeneinfluss unterwegs

Korbach (ots)

Um andere Verkehrsteilnehmer vor den Gefahren durch nicht mehr fahrtüchtige Fahrer zu schützen, führte die Polizei am Montag (17. März) Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunktthema "Alkohol- und Drogen im Straßenverkehr" durch. Bei den Kontrollen in Allendorf/Eder und Frankenberg stellten sie vier Verkehrsteilnehmer fest, die unter Drogeneinfluss ein Fahrzeug geführt hatten. Ein E-Scooter- Fahrer war ohne Versicherung unterwegs. Am Bahnhof und am Frankenberger Tor führten die Polizisten zudem Personenkontrollen durchgeführt. Die Polizei kündigt weitere Kontrollen an.

Zwischen 14.00 und 16.30 Uhr hielten die sachkundigen Polizeibeamten im Riedweg in Allendorf Verkehrsteilnehmer an, von 17.30 bis 20.00 Uhr kontrollierten sie am Bahnhof, am Frankenberger Tor und in der Röddenauer Straße in Frankenberg.

Insgesamt kontrollierten die Polizisten 59 Fahrzeuge und überprüften etwa 140 Personen.

Während kein Verkehrsteilnehmer alkoholisiert angehalten wurde, gab es bei insgesamt vier Fahrern Hinweise auf Drogenkonsum. Da sich der Verdacht durch Drogenvortests erhärtete, wurden ihnen die Weiterfahrt untersagt. Die Polizei ordnete bei allen vier eine Blutentnahme an. Auf sie warten nun Verfahren wegen des Fahrens unter Betäubungsmitteleinflusses. Entscheidend für die weitere Verfolgung und die Fahrerlaubnisse werden die Ergebnisse der Untersuchungen der Blutproben sein.

Gegen einen Fahrer leitete die Polizei ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein, da er mit einem nicht versicherten E-Scooter unterwegs war. Außerdem ahndete die Polizei etwa zehn allgemeine Verkehrsverstöße mit Verwarnungsgeldern, einige Autofahrer kamen mit mündlichen Verwarnungen davon.

Außer den Verkehrskontrollen führte die Polizei auch zahlreiche Personenkontrollen im Bereich des Frankenberger Bahnhofs und am Frankenberger Tor durch. Dabei konnten keine weiteren Straftaten oder andere Verstöße festgestellt werden.

An den Kontrollen waren Polizeibeamte mehrerer Polizeistationen aus dem Landkreis Waldeck-Frankenberg, dem Schwalm-Eder-Kreis sowie des Regionalen Verkehrsdienstes beteiligt. Die kontrollierten Kraftfahrer akzeptierten die Kontrollmaßnahmen und zeigten Verständnis für die Kontrolle, die Personenkontrollen im Bahnhofsumfeld wurden durch die Bürgerinnen und Bürger durchweg positiv aufgenommen.

Die Polizei weist im Zusammenhang mit dem Kontrollergebnis nochmal auf Folgendes hin:

Die Dauer der Wirkung von Drogen wird oft unterschätzt. Nach der Einnahme von verbotenen Drogen darf man tagelang kein Fahrzeug führen. Diese Substanzen sind nachweisbar, wie auch die Sonderkontrollen vom Montag belegen.

Da die Polizei davon ausgeht, dass deutlich mehr Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen auf Waldeck-Frankenbergs Straßen unterwegs sind, als die, die bei den Verkehrsunfällen oder alltäglichen Kontrollen auffallen, wird es auch zukünftig im Landkreis weitere Sonderkontrollen zur Bekämpfung von Alkohol- und Drogendelikten im Straßenverkehr geben.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell