POL-KB: Einladung zur Pressekonferenz: Kriminalstatistik 2024 - Polizeidirektor Tino Hentrich stellt die Zahlen für die Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg vor

Korbach (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag entwendete ein bisher unbekannter Täter Bargeld aus einer Tankstelle in Edertal-Affoldern. Die Polizei bittet um Hinweise. Der Täter gelangte auf noch nicht genau bekannte Weise in das Tankstellegebäude in der Kasseler Straße in Affoldern. Aus dem Verkaufsraum entwendete er Bargeld, die Höhe des Stehlgutes ...

mehr