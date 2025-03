POL-KB: Rosenthal - Mehrere hundert Meter Holz aus Wald gestohlen

Korbach (ots) - Am Samstagabend belästigte ein bisher unbekannter Mann eine 28-jähige Frau in Korbach. Die Polizei bittet um Hinweise. Die Frau war gegen 20.30 Uhr in der Korbacher Altstadt unterwegs. Am Kirchplatz trat ein Unbekannter von hinten an sie heran. Mit einer Hand hielt er ihren Mund zu, mit der anderen Hand berührte er sie am Bauch. Dabei sprach etwas, ...

