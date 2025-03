Polizei Korbach

POL-KB: Korbach - Unbekannter belästigt Frau, Polizei bittet um Hinweise

Korbach (ots)

Am Samstagabend belästigte ein bisher unbekannter Mann eine 28-jähige Frau in Korbach. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die Frau war gegen 20.30 Uhr in der Korbacher Altstadt unterwegs. Am Kirchplatz trat ein Unbekannter von hinten an sie heran. Mit einer Hand hielt er ihren Mund zu, mit der anderen Hand berührte er sie am Bauch. Dabei sprach etwas, was die 28-Jährige aber nicht verstehen konnte, da sie Kopfhörer trug. Die Frau griff in Richtung des Unbekannten, der sie daraufhin losließ und wegrannte. Dabei beleidigte er noch die Frau.

Der unbekannte Täter wurde wie folgt beschrieben:

Etwa 170 bis 175 m groß,

schlanke Gestalt, Drei-Tage-Bart, bekleidet mit schwarzer Jacke, hatte schwarzen Rucksack dabei, trug rote Kappe.

Die Polizeistation Korbach hat die Ermittlungen aufgenommen ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an Telefonnummer 05631-9710.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

