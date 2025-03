Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildungen - Auto und Motorrad beschädigt, Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag richtete ein bisher unbekannter Täter in Bad Wildungen Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro an. Er hatte ein Auto und ein Motorrad beschädigt.

Der Täter besprühte ein Auto der Marke Ford, Typ Focus, sowie ein Motorrad der Marke Honda, Typ Goldwing, mit grauer Farbe. An dem Ford zerstach er außerdem alle vier Reifen. Die beiden Fahrzeuge standen auf einem Parkplatz hinter einem Wohnhaus in der Straße Am Taubenrain in Bad Wildungen.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Wildungen, Tel. 05621/70900.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell