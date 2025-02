Korbach (ots) - In der Nacht auf Sonntag brachen unbekannte Täter in einen Baustoffhandel in Allendorf (Eder) ein und entwendeten Bargeld. Bemerkt wurde der Einbruch erst am Montag zu Geschäftsbeginn. Die Täter hatten Büroräume durchsucht und Bargeld in bislang unbekannter Höhe entwendet. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von 12.000 EUR. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die ...

