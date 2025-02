POL-KB: Diemelstadt-Wethen - Einbrecher in Vereinsheim

Korbach (ots) - Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro verursachte ein Unbekannter am Freitag (14. Februar) an einem Audi in Frankenberg. Die Polizei bittet um Hinweise. Der Täter hatte alle vier Reifen an einem schwarzen Audi SQ5 zerstochen. Das Auto stand auf einem Parkplatz der Wigand-Gerstenberg-Schule in Frankenberg. Die Tatzeit liegt nach derzeitigen Erkenntnissen am Freitag zwischen 17.00 und 19.00 Uhr. Die ...

mehr