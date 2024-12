Feuerwehr Gemeinde Rheurdt

FW Rheurdt: Jugendfeuerwehren Rheurdt und Schaephuysen auf großer Mission in Paderborn

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Rheurdt (ots)

Am vergangenen Samstag starteten die beiden Jugendfeuerwehrgruppen aus Rheurdt und Schaephuysen schon früh um 8 Uhr zu einem besonderen Tagesausflug. Mit dabei: 19 motivierte Kinder und Jugendliche und ihre sieben Betreuer:innen

Erster Stopp: Die hauptamtliche Feuerwache in Paderborn. Dort wurden die Jugendkamerad:innen herzlich von ihrem ehemaligen Jugendfeuerwehrmitglied Max Neubert empfangen, der seine hauptberufliche Laufbahn im gehobenen Dienst bei der Feuerwehr eingeschlagen hat. Nach einer kleinen Stärkung führte er die interessierten Nachwuchslöscher:innen durch die Wache, bis zum Highlight des Besuchs: eine Fahrt mit der Drehleiter auf 30 Meter Höhe.

Doch das war an diesem Samstag nur die Randnotiz. Der eigentliche Grund der weiten Reise war die Übergabe einer stolzen Spende von 2.600 Euro an das WDR Weihnachtswunder vor dem Glashaus am Paderborner Dom. Diese Summe haben beide Jugendfeuerwehren über das gesamte Jahr hinweg gesammelt - durch Aktionen wie einer Spendensammlung auf dem Naturmarkt, den St. Martinsumzügen, der Pfingstkirmes sowie der Vermietung der eigenen Hüpfburg für Kindergeburtstage und Co. So kamen bei der Jugendfeuerwehr Schaephuysen stolze 1.800 EUR und bei der Jugendfeuerwehr Rheurdt beachtliche 800 EUR zusammen.

Mit dieser Spende möchte die Feuerwehr Rheurdt einen kleinen Beitrag leisten, um Menschen in Not zu unterstützen - besonders jene, die Hunger leiden.

Original-Content von: Feuerwehr Gemeinde Rheurdt, übermittelt durch news aktuell