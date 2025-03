Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Portmonee geraubt

Zeugensuche

Hückelhoven (ots)

Am vergangenen Freitag (7. März) hielt sich eine 30 Jahre alte Frau gegen 12.10 Uhr in der Straße Am Landabsatz in einem Bekleidungsgeschäft auf und schaute sich im Eingangsbereich an den dortigen Kleidungsständern um, als sie von einer bislang unbekannten Frau von hinten umgestoßen wurde. Aus einem Rucksack, den die Hückelhovenerin auf dem Rücken trug, entwendete die Täterin ein Portmonee und flüchtete zu Fuß mit einer weiteren weiblichen Person, die vor dem Geschäft wartete, in Richtung Sophiastraße. Die Räuberin war etwa 170 Zentimeter groß und zirka 30 bis 40 Jahre alt. Sie war dunkel gekleidet, trug ein braunes Kopftuch und hatte ein osteuropäisches Erscheinungsbild. Ihre Begleiterin war ebenfalls dunkel gekleidet, hatte ein schwarzes Kopftuch und war etwa 160 Zentimeter groß. Wer kann Angaben zur Identität der beiden Frauen machen? Wer hat verdächtige Beobachtungen im oder vor dem Bekleidungsgeschäft KIK gemacht, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten? Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz unter der Telefonnummer 02451 920 0 zu melden. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell