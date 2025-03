Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pressebericht der KPB Heinsberg vom 09.03.2025

Kreis Heinsberg (ots)

Heinsberg Oberbruch - Diebstahl aus Kraftfahrzeug

Im Zeitraum von Freitag, 18:00 Uhr auf Samstag, 12:00 Uhr gelangte ein unbekannter Täter in der Straße "Am Krähenwald" in ein Kraftfahrzeug und entwendete persönliche Gegenstände aus dem Fahrzeug. Durch den unbekannten Täter wurde dabei der Rücksitz des Fahrzeuges beschädigt. Weitere Ermittlungen wurden veranlasst.

Wegberg Kehrbusch - Einbruch in Garage

Zwischen dem 07.03.2025, 08:00 Uhr und 08.03.2025, 18:00 Uhr kam es zu einem Einbruch in eine Garage in der Straße "In Kehrbusch". Der Täter gelang über den rückwärtigen Bereich an die Garage, schlug dort eine Fensterscheibe ein und entwendete diverses Werkzeug. Eine Spurensicherung wurde durchgeführt.

