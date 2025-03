Polizei Korbach

POL-KB: Gemünden/Wohra - Couragierter Zeuge hält Ladendieb fest, Haftbefehl erlassen, drei Mittäter flüchtig, Polizei bittet um Hinweise

Korbach (ots)

Gemeinsame Presseinformation der Staatsanwaltschaft Marburg und der Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg

Einem couragierten Zeugen ist es zu verdanken, dass die Polizei am Donnerstag in Gemünden einen Ladendieb festnehmen konnte. Bei dem sich körperlich wehrenden Tatverdächtigen handelt es sich um einen wohnsitzlosen Georgier. Das Amtsgericht Marburg hat am Freitag (14. März) einen Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls erlassen. Drei mutmaßliche Mittäter konnten flüchten.

Am Donnerstag (13. März) gegen 13.45 Uhr erhielt die Polizei Frankenberg die Meldung, dass ein Mann nach einem Ladendiebstahl in einem Discounter in der Elnröder Straße in Gemünden (Wohra) von einem Zeugen festgehalten worden sei.

Am Einsatzort konnten der Zeuge, ein Mitarbeiter des Marktes sowie der Tatverdächtige angetroffen werden. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Zeuge mehrere männliche Personen beobachtet, die im Kassenbereich Zigaretten entwendeten. Der couragierte Zeuge folgte einem Tatverdächtigen und stellte ihn hinter der Kasse zur Rede. Der Tatverdächtige wollte flüchten, der Zeuge konnte ihm aber weiter folgen und auf dem Parkplatz vor dem Discounter festhalten. Dabei wehrte sich der Tatverdächtige körperlich, so dass der Zeuge leichte Verletzungen davontrug. Letztlich gelang es unter Mithilfe eines hinzueilenden Marktmitarbeiters den Tatverdächtigen festzuhalten und in ein Büro zu bringen. Bei ihm konnte man über 20 Schachteln Zigaretten auffinden, die er gestohlen hatte.

Der Tatverdächtige wurde von der Polizei Frankenberg vorläufig festgenommen. Die Identitätsfeststellung ergab, dass es sich um einen 42-jährigen Georgier handelt, der keinen festen Wohnsitz hat. Die Staatsanwaltschaft Marburg beantragte einen Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls. Am heutigen Freitag hat das Amtsgericht Marburg den beantragten Haftbefehl erlassen, der 42-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Drei weitere mutmaßliche Mittäter konnten flüchten. Von zwei Personen liegen bisher folgende Beschreibungen vor:

Etwa 35 Jahre alt,

schmale Statur, wenig Haare, dunkel gekleidet, trug Jeans.

Etwa 30 bis 35 Jahre alt,

kräftigere Statur, kurze, dunkle Haare mit Geheimratsecken.

Hinweise zu den beschriebenen mutmaßlichen Mittätern bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-72030.

Timo Ide,

Staatsanwalt. Pressesprecher

Dirk Richter,

Kriminalhauptkommissar, Pressesprecher

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell