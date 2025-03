Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildungen - Kabel von Baustelle gestohlen, Zeugin bitte melden

Korbach (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag entwendeten unbekannte Täter Stromkabel von einer Baustelle in der St.-Jean-Straße in Bad Wildungen. Die Täter durchtrennten das Starkstromkabel und konnten so die gesamte Kabelrolle im Wert von über 500 Euro stehlen.

Am Freitag (14. März) gegen 09.45 Uhr soll eine Frau mit einem Hund an der Baustelle vorbeigegangen sein, die gesagt habe, sie könne Angaben zu einem Tatverdächtigen machen. Diese Frau und mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Bad Wildungen unter der Tel. 05621/70900 zu melden.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell