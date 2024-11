POL-MG: Zeugen gesucht: Mann sprüht Pfefferspray

Mönchengladbach (ots) - Am Donnerstag, 21. November, ist es gegen 11.30 Uhr an der Kreuzung Gartenstraße/ Hauptstraße/ Limitenstraße in Rheydt zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Fahrradfahrer leicht verletzt wurde. Die beteiligte Autofahrerin floh von der Unfallstelle. Der 40-jährige Fahrradfahrer befuhr die Gartenstraße in Richtung Rheydter ...

mehr