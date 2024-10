Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unfall mit E-Scooter - Zeugen und Beteiligter gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem Verkehrsunfall in Erle am Donnerstag, 10. Oktober 2024, sucht die Polizei Zeugen sowie den beteiligten Autofahrer.

Eine 36-jährige Gelsenkirchenerin fuhr auf ihrem E-Scooter an der Emil-Zimmermann-Allee in Richtung Cranger Straße. In Höhe der Einmündung zur Ludwig-Erhard-Straße beabsichtigte ein weißer Geländewagen aus dieser heraus auf die Emil-Zimmermann-Allee einzubiegen. Es kam zum Kontakt zwischen dem Auto und der Gelsenkirchenerin, die auf dem dortigen Radweg die Straße queren wollte.

Durch den Unfall verletzte sich die Fahrerin des Elektrokleinstfahrzeuges leicht. Nach jetzigen Erkenntnisstand erkundigte sich der Fahrer des weißen Geländewagens kurz nach dem Wohlbefinden der 36-Jährigen, fuhr dann jedoch mit seinem Auto nach links in die Emil-Zimmermann-Allee ein, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Der Fahrer war etwa 40 bis 45 Jahre alt und hatte kurze, blonde Haare.

Die Polizei bittet den beteiligten Autofahrer des weißen Geländewagens, sich zwecks Sachverhaltsklärung zu melden. Hinweise von Zeugen bitte telefonisch an das zuständige Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 0209 365 6223 oder an die Leitstelle unter der Rufnummer 0209 365 2160.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell