POL-KB: Bad Arolsen - Unbekannter bestiehlt Senior im Auto

Korbach (ots) - Ohne Beute blieben bisher unbekannte Täter bei einem Einbruchsversuch in der Nacht von Samstag (22.März) auf Sonntag (23. März) in Willingen. Die Polizei sucht Zeugen. Die Täter gelangten gegen 01.30 Uhr an die Rückseite des Gebäudes in der Briloner Straße in Willingen. Hier versuchten sie mit Werkzeug eine Tür zu dem Schuhgeschäft ...

