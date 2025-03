Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Berauschter Autofahrer

Thedinghausen. Beamte des Polizeikommissariats Achim kontrollierten am Montagvormittag auf der Braunschweiger Straße einen BMW-Fahrer. Im Rahmen der Überprüfung der Fahrfähigkeit stellten die Polizisten fest, dass der 32-Jährige unter dem Einfluss von Drogen stand, ein entsprechender Test verlief positiv. Daraufhin wurde eine Blutentnahme bei dem Fahrer durchgeführt. Die Beamten leiteten ein Verfahren ein und untersagten dem 32-Jährigen die Weiterfahrt. Der Mann hat mit einem Fahrverbot und einem hohen Bußgeld zu rechnen.

Polizei zieht berauschten Fahrer aus dem Verkehr

Verden. Am Montag gegen 14 Uhr zogen Beamte der Polizei Verden einen berauschten Autofahrer aus dem Verkehr. Die Polizisten kontrollierten den Mann auf der Moorstraße, dabei stellten sie fest, dass der 29-Jährige unter dem Einfluss von Drogen stand. Daraufhin veranlassten sie eine Blutentnahme bei dem Fahrer. Die Beamten leiteten gegen ihn ein Verfahren ein und untersagten die Weiterfahrt. Der Mann hat mit einem Fahrverbot und einem empfindlichen Bußgeld zu rechnen.

66-Jährige verletzt

Verden. Auf der Weitzmühlener Straße kam es am Montag gegen 12:40 Uhr zu einem Auffahrunfall. Eine 62-jährige Hyundai-Fahrerin wollte von der Weitzmühlener Straße nach links in die Borsteler Chaussee abbiegen und bremste dafür ab. Eine nachfolgende 66-jährige Mercedes-Fahrerin reagierte zu spät und fuhr auf. Dabei erlitt die Auffahrende selbst leichte Verletzungen. Mit einem Rettungswagen wurde sie in eine Klinik gefahren. An den Autos entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

A1: Auffahrunfall

Oyten. Am Montag kam es gegen 16 Uhr auf der A1 in Höhe Oyten zu einem Auffahrunfall, bei dem vier Personen verletzt wurden. Ein 51-jähriger BMW-Fahrer war in Richtung Bremer Kreuz unterwegs, als er auf das Stauende vor ihm auffuhr. Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass er drei Autos, einen Fiat, einen Skoda und einen VW, zusammenschob. Der Unfallfahrer selbst und seine Beifahrerin sowie zwei Personen im Skoda erlitten leichte Verletzungen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 30.000 Euro.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Diebe stehlen Mercedes

Ritterhude/Ihlpohl. Zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen entwendeten unbekannte Täter einen Mercedes ML 350, der an der Max-Planck-Straße geparkt war. Vom grauen SUV, an dem ein OHZ-Kennzeichen angebracht war, fehlt seitdem jede Spur. Hinweise zum Fahrzeug, der Tat und den Tätern nimmt die Polizeistation Ritterhude unter Telefon 04292/811740 entgegen.

Autoscheiben eingeschlagen

Worpswede. Auf dem Außengelände einer Autowerkstatt an der Jan-Weber-Straße schlugen zwischen Samstag- und Sonntagnachmittag unbekannte Täter die Seitenscheiben zweier Pkw ein. Entwendet wurden Dokumente, darunter ein in einem Fahrzeug aufbewahrter Führerschein. Die Polizeistation Worpswede hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter Telefon 04792/956790 zu melden.

Ford vollständig ausgebrannt

Osterholz-Scharmbeck. Am Montag kam es gegen 23 Uhr in der Straße Zur Wienbeck zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei. Hier geriet ein etwa zwei Stunden zuvor geparkter Ford Fiesta in Brand, die Ursache hierfür dürfte nach derzeitigem Erkenntnisstand ein technischer Defekt gewesen sein. Die Feuerwehr löschte das Feuer ab, verletzt wurde niemand. Der Kleinwagen wurde durch die Flammen vollständig zerstört.

L149: Vier Verletzte und hoher Sachschaden

Schwanewede. Vier Verletzte und hoher Sachschaden - dies war die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagnachmittag gegen 16:30 Uhr auf der L149. Eine 22-jährige Opel-Fahrerin befuhr die L149 in Richtung Osterholz-Scharmbeck. Kurz vor der Straße "Auf der Loge" geriet die Fahranfängerin nach derzeitigem Stand der Ermittlungen aus unbekannten Gründen in den Gegenverkehr. Hier prallte sie mit einem entgegenkommenden Audi eines 30-Jährigen zusammen, dessen SUV daraufhin umkippte. Eine ebenfalls entgegenkommende 51-jährige Mini-Fahrerin konnte nicht mehr ausweichen und kollidierte frontal mit dem Opel der Unfallfahrerin, ein Hyundai einer 64-Jährigen fuhr abschließend in die Unfallstelle hinein. Alle vier Wagen wurden erheblich beschädigt, der Schaden beläuft sich auf rund 50.000 Euro. Die vier Autos mussten abgeschleppt werden. Die Unfallfahrerin selbst sowie alle drei weiteren Unfallbeteiligten in den anderen Pkw wurden leicht verletzt, sie mussten mit Rettungswagen in umliegende Kliniken gefahren werden. Gegen die 22-jährige Fahranfängerin leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

