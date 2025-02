LPI-SLF: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Kaulsdorf (ots) - Am Montagmorgen, den 10.02.2025, gegen 6.30 Uhr stellte ein Mitarbeiter einer Firma in der Straße "Am Bleichanger" in Kaulsdorf fest, dass in das Unternehmen eingebrochen wurde. Ereignet hat sich der Einbruch im Zeitraum vom Freitag, den 07.02.2025, gegen 13.00 Uhr und Montag, den 10.02.205 gegen 06.30 Uhr. Unbekannte Täter betraten unberechtigterweise das Firmengelände und drangen gewaltsam in das ...

