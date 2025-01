Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Unbekannte stehlen Fahrzeug von Firmengelände

Erkelenz (ots)

In der Nacht von Dienstag (28. Januar), 19.30 Uhr, auf Mittwoch (29. Januar), 06.55 Uhr, drangen Unbekannte gewaltsam in einen an der Gewerbestraße Süd gelegenen Betrieb ein. Mit einem Kfz-Schlüssel, den sie in einem Schlüsselkasten fanden, starteten sie einen weißen Renault Master mit Heinsberger Kennzeichen (HS-) und flüchteten mit dem Firmenfahrzeug, in dem sich unter anderem Werkzeug befand.

