POL-HS: Radfahrer raubt Fußgängerin die Handtasche

Erkelenz (ots)

Am Dienstagabend (28. Januar) wurde eine Fußgängerin Opfer eines Raubes. Die Frau war gegen 17.50 Uhr im Marienweg auf dem Fußweg zwischen Tennisplatz und Ziegelweiher unterwegs und führte ihren Hund aus. Ihre Handtasche trug die 74-Jährige dabei über die Schulter. Von hinten näherte sich ein Fahrradfahrer und riss der Erkelenzerin die Handtasche während der Fahrt von der Schulter. Die Frau verlor das Gleichgewicht und stürzte in ein angrenzendes Gebüsch. Hierbei zog sie sich leichte Verletzungen zu. Der Radfahrer flüchtete mit seinem Rad, wahrscheinlich einem silberfarbenen Damenfahrrad, in die Krefelder Straße in Richtung der Sparkassenfiliale. Laut Beschreibung war der Räuber zwischen 18 und 30 Jahre alt und mindestens 180 Zentimeter groß. Er war komplett schwarz gekleidet und hatte eine schwarze Kapuze über den Kopf gezogen. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Geschehen in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich zur Klärung des Sachverhalts beim Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz zu melden, Telefon 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

