Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in Firma - Zeugen gesucht

Kaulsdorf (ots)

Am Montagmorgen, den 10.02.2025, gegen 6.30 Uhr stellte ein Mitarbeiter einer Firma in der Straße "Am Bleichanger" in Kaulsdorf fest, dass in das Unternehmen eingebrochen wurde. Ereignet hat sich der Einbruch im Zeitraum vom Freitag, den 07.02.2025, gegen 13.00 Uhr und Montag, den 10.02.205 gegen 06.30 Uhr. Unbekannte Täter betraten unberechtigterweise das Firmengelände und drangen gewaltsam in das Firmengebäude ein. Im Inneren des Gebäudes durchsuchten sie mehrere Räume und entwendeten hochwertige Druckerkartuschen. Diese hatten einen geschätzten Gesamtwert von über 4000 Euro. Der entstandene Sachschaden wird auf 3000 Euro geschätzt. Sollte Ihnen am letzten Wochenende etwas aufgefallen sein, was mit dem Einbruch zu tun haben könnte, wenden Sie sich bitte unter Angaben der Vorgangsnummer 0036180 an die Saalfelde

