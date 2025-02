LPI-SLF: Dieb gestellt

Saalfeld (ots) - Am Sonntag, den 09.02.2025, gegen 11.30 Uhr meldete der Eigentümer eines Pkw der Polizei, dass in sein Fahrzeug eingebrochen wurde. Der Besitzer hatte das Fahrzeug am Samstag, den 08.02.2025, gegen 11.00 Uhr in der Kulmbacher Straße in Saalfeld abgestellt. Am Sonntag bemerkte er dann eine Beschädigung an seinem Pkw. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass der oder die unbekannten Täter eine ...

mehr