Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Diebstahl aus Pkw - Zeugen gesucht

Saalfeld (ots)

Am Sonntag, den 09.02.2025, gegen 11.30 Uhr meldete der Eigentümer eines Pkw der Polizei, dass in sein Fahrzeug eingebrochen wurde. Der Besitzer hatte das Fahrzeug am Samstag, den 08.02.2025, gegen 11.00 Uhr in der Kulmbacher Straße in Saalfeld abgestellt. Am Sonntag bemerkte er dann eine Beschädigung an seinem Pkw. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass der oder die unbekannten Täter eine Seitenscheibe des Pkw zerstörten und sich somit Zugang ins Innere verschafften. Die oder der Täter entwendeten Kleidung sowie Brillen aus dem Auto. Die Beamten entdeckten außerdem ein weiteres beschädigtes Fahrzeug, das ebenfalls in der Kulmbacher Straße geparkt war. Bei diesem Fahrzeug handelt es sich um einen Transporter. Bei dem Transporter wurde ebenfalls versucht, eine Scheibe zu zerstören, was jedoch misslang. Sollte Ihnen in der Zeit von Samstagmittag bis Sonntagmittag etwas aufgefallen sein, das im Zusammenhang mit den Taten stehen könnte, melden Sie sich bitte unter Angabe der Vorgangsnummer 0035650 bei der Saalfelder Polizei.

