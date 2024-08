Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Verkehrsunfall mit mit vier Verletzten unter Beteiligung eines Streifenwagens

Recklinghausen (ots)

Am 22.08.2024 gegen 19:15 Uhr ereignete sich in Herten ein schwerer Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Streifenwagens der Polizei Recklinghausen. Der Fahrer eines Streifenwagens war auf der Westerholter Straße in Fahrtrichtung Osten (Richtung Westerholt) auf der Anfahrt zu einem Einsatz mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs. An der Kreuzung mit der Fritz-Erler-Straße wollte er weiter geradeaus fahren. Hier fuhr er mit geringer Geschwindigkeit in den Kreuzungsbereich ein. Der 71-jährige Fahrer eines Pkw war auf der Fritz-Erler-Straße in Fahrtrichtung Norden unterwegs und wollte an der Kreuzung mit der Westerholter Straße weiter geradeaus fahren. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Pkw. Bei dem Unfall wurden die drei im Streifenwagen befinden Polizisten (alle 25 Jahre alt) verletzt und wurden mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Die Beifahrerin des Pkw, eine 75-jährige Frau aus Herten, verletzte sich ebenfalls und wurde ebenfalls einem Krankenhaus zugeführt, der Fahrer verblieb unverletzt. Beide Pkw wurden durch den Unfall so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Insgesamt ist ein Sachschaden in Höhe von etwa 18.000,- EUR entstanden. Für die Dauer der Unfallaufnahme ist der Kreuzungsbereich noch bis etwa 21:00 Uhr gesperrt.

