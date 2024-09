POL-NE: Zigarettenautomat aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

Neuss (ots) - In der Nacht zu Dienstag (10.09.) konnte die Polizei einen 18-jährigen Marokkaner beim Einbruch in ein Wohnmobil in der Neusser Innenstadt stellen. Der Tatverdächtige hatte offenbar gegen 2:45 Uhr das Dachfenster des Fahrzeugs aufgebrochen und war ins Innere gelangt, wo ihn die durch einen Zeugen alarmierten Beamten antrafen. Da der 18-Jährige in den vergangenen Monaten bereits mehrfach wegen ähnlicher ...

