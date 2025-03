Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Alkoholisiert gegen Baum gefahren - Führerschein sichergestellt

Oyten/Schaphusen. Leichte Verletzungen erlitt am Sonntag gegen 4:15 Uhr ein 27-jähriger Autofahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Hamburger Straße (L168). Der Mann war mit einem Renault auf der L168 aus Bassen kommend unterwegs, als er an der Kreuzung nach rechts in die Schaphuser Dorfstraße abbiegen wollte. Dabei kam er nach links von der Fahrbahn ab und prallte alleinbeteiligt gegen einen Baum. Der 27-Jährige erlitt leichte Verletzungen, der Kleinwagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro. Da die Beamten der Polizei Achim bei dem Unfallfahrer eine Alkoholbeeinflussung feststellten, veranlassten sie bei ihm eine Blutentnahme, leiteten ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung ein und stellten den Führerschein sicher.

Unfallflucht auf der Jahnstraße

Verden. Ein unbekannter Autofahrer kollidierte am Sonntag zwischen 10 und 16 Uhr auf dem Parkplatz der Jahn-Sporthalle mit einem dort geparkten VW. Allein an dem VW entstand dadurch beträchtlicher Schaden, der auf 8.000 Euro beziffert wird. Der unbekannte Unfallfahrer, dessen Auto ebenfalls beschädigt sein muss, beging anschließend Unfallflucht. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04231/8060 bei der Polizei Verden zu melden.

Nach Unfall geflohen

Verden. Ein unbekannter Autofahrer verursachte am Montag gegen 00:30 Uhr einen hohen Sachschaden bei einem Verkehrsunfall auf der Clärenore-Stinnes-Straße. Der BMW-Fahrer war in Richtung Bertha-Benz-Straße unterwegs, als er offenbar aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über das Auto verlor. Er kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum und einem Zaun. Da der Wagen nicht mehr fahrbereit war, flüchtete der Fahrer offenbar zu Fuß vom Unfallort, möglicherweise ließ er sich aber auch abholen. Der verursachte Schaden beläuft sich auf rund 40.000 Euro. Die Polizei Verden hat die Ermittlungen wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Derzeit liegen keine Meldungen vor.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell