POL-VER: Unbekannter tritt Spaziergängerin nieder - Polizei sucht Zeugen

Achim/Baden (ots)

Unvermittelt und ohne erkennbaren Grund wurde am Sonntag gegen 19:15 Uhr eine Frau im Bereich zwischen Lahofhalle und Kita an der Verdener Straße zu Boden getreten. Die 53-jährige Frau war hier mit ihrem Hund spazieren, als ihr ein unbekannter Mann unvermittelt in den Rücken trat, woraufhin die Frau zu Boden stürzte. Als daraufhin der Hund der Frau bellte, ließ der Mann von der Frau ab und fuhr mit dem Fahrrad davon. Die Beschreibung des Täters liegt nur vage vor. Demnach soll es sich um einen schlanken Mann handeln, der eine fremde Sprache sprach, vermutlich arabisch. Der Mann hatte vor der Tat zwischen Lahofhalle und Kita eine Zigarette geraucht und auf sein Handy geschaut, nach der Tat flüchtete er mit einem Fahrrad ohne Beleuchtung in Richtung Verdener Straße. Die 53-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise möglicher Zeugen werden unter Telefon 04202/9960 entgegengenommen.

