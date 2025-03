Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Vandalismus am Baggersee - Täter verursachen hohen Schaden im Kieswerk ++ Wohnwagenbrand: 61-Jähriger schwebt in Lebensgefahr - Junger Mann agierte besonders couragiert ++

Achim (ots)

Vandalismus am Baggersee - Täter verursachen hohen Schaden im Kieswerk

Thedinghausen/Werder. Unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende hohen Sachschaden auf dem Gelände des Kieswerks am Deichverteidigungsweg zwischen Achimer Landstraße und Streekweg verursacht. Zwischen Samstagvormittag und Sonntagmittag gelangten die Unbekannten auf das Gelände, um hier die Vertäuung einer Klappschute zu durchtrennen. Im weiteren Verlauf trieb die Schute frei auf dem See umher und prallte dabei offenbar auch gegen einen Saugbagger, der ebenfalls Schäden aufwies. Bei Feststellen der Vandalismusschäden am Sonntagmittag durch einen Mitarbeiter des Kieswerks trieb die Schute kieloben in der Mitte des Baggersees. Der verursachte Schaden ist immens und beläuft sich ersten Schätzungen auf rund 200.000 Euro. Außerdem ist das Kieswerk aufgrund der Tat derzeit nicht mehr arbeitsfähig. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04202/9960 bei der Polizei Achim zu melden.

Wohnwagenbrand: 61-Jähriger schwebt in Lebensgefahr - Junger Mann agierte besonders couragiert

Achim/Bierden. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Sonntagabend ein Wohnwagen im Garten eines Wohnhauses an der Bremer Straße in Brand. Gegen 22 Uhr wurde das Feuer durch einen 21-jährigen Anwohner entdeckt, worauf dieser zum Wohnwagen eilte, um zu schauen, ob sich noch Personen im Innenraum befinden. Tatsächlich befand sich noch der 61-jährige Eigentümer des Wohnwagens im Anhänger. Da die Tür des Wohnwagens abgeschlossen war, musste der 21-Jährige diese aufbrechen, anschließend barg er den Bewusstlosen und brachte ihn ins Freie. Nun kamen zwei weitere junge Männer aus der Nachbarschaft, die dabei halfen, den 61-Jährigen vollständig aus der Gefahrenzone fortzutragen. Der 21-Jährige führte bis zum Eintreffen der alarmierten Rettungskräfte Erste-Hilfe-Maßnahmen durch. Während der 21-Jährige leichte Verletzungen erlitt, wurde der 61-Jährige lebensgefährlich verletzt. Beide Männer wurden mit Rettungswagen in Kliniken eingeliefert. Durch die Brandbekämpfer konnte das Feuer schnell unter Kontrolle und der Brand zügig gelöscht werden. Der Wohnanhänger wurde aber letztlich vollständig zerstört. Während des Einsatzes musste die Bremer Straße gesperrt werden. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro.

