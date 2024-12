Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebe unterwegs

Menden (ots)

Unbekannte haben an der Lendringser Hauptstraße die Scheibe einer Tankstelle mit einem Gullideckel eingeworfen und mehrere Zigarettenschachteln entwendet. Tatzeit war die vergangene Nacht gegen 3:15 Uhr. Nun sucht die Polizei Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben.

Unbekannte Täter hebelten am Mittwoch, zwischen 17 und 18:15 Uhr, die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Heinrich-Schulte-Straße auf und verschafften sich dadurch Zutritt. Sie durchsuchten Schränke und Schubladen in mehreren Zimmern der 53-jährigen Inhaberin. Die Täter erbeuteten Schmuck und entfernten sich in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Polizei Menden unter 9199-0 entgegen.

Ein 48-jähriger Mendener stellt bei der Sichtung der Aufnahmen seiner Überwachungskamera fest, dass zwei unbekannte männliche Täter in der Nacht auf Sonntag versucht haben, sein Fahrzeug aufzuhebeln. Die Tat ereignete sich in der Straße Hassenbruch in Menden. Der Aufbruch misslang. Sie entfernten sich in unbekannte Richtung. Der Geschädigte beschreibt die Personen als schlank und dunkel gekleidet. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen, nimmt die Polizei Menden unter 9199-0 entgegen. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell