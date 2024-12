POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

Schalksmühle (ots) - Eine 45 Jahre alte Schalksmühlerin hat in der vergangenen Nacht um 0 Uhr drei Männer ertappt, die sich an einem Pkw und einem Wohnmobil in der Waldesruh zu schaffen gemacht haben. Zunächst sah sie einen ihr verdächtig vorkommenden weißen Ford Kombi, der die Straße befuhr. Ein Mann mit schwarzem Kapuzenpullover und dunkler Hose verblieb am Ford, die zwei ähnlich gekleideten Männer machten sich ...

mehr