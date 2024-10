Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Sachbeschädigung an Verwaltungsgebäude - Zeugen gesucht

Cochem (ots)

Am Freitag, den 04.10.2024, gegen 11:45 Uhr kam es in Cochem am Gebäude der Verbandsgemeindeverwaltung in der Ravenéstraße zu einer Sachbeschädigung. Ein bisher unbekannter männlicher Täter trat dort gegen die Fassade des Gebäudes, sodass ein Fassaden-Element zu Bruch ging. Anschließend entfernte sich die Person in Richtung Bahnhof. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeiinspektion Cochem unter der Telefonnummer 02671-9840.

