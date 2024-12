Altena (ots) - Eine 41 Jahre alte Altenaerin soll am Dienstag um 01:15 Uhr das Bargeld aus einem Spielautomaten in einer Spielhalle an der Rahmedestraße entwendet haben. Angestellten fiel ein Fehlbetrag an dem Automaten auf, demnach hat eine Altenaerin zuvor einen für die Automaten vorgesehenen Schlüssel aus der Spielhalle an sich genommen und sich an diesem zu schaffen gemacht. Nun folgt ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls, Zeugen können ...

