Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Musikinstrumente gestohlen - Taschendiebe im oder am Bus

Schalksmühle (ots)

Eine 83-jährige Schalksmühlerin wurde am Mittwoch gegen Mittag wahrscheinlich in oder an einem Linienbus bestohlen. Die Frau hatte am Rathausplatz in Lüdenscheid eingekauft und ihr Portemonnaie in eine Umhängetasche gesteckt. Von dort fuhr sie gegen 13.25 Uhr mit einem sehr vollen Bus der Linie 87 Richtung Schalksmühle bis zur Haltestelle Siedlung. Kurz nach dem Aussteigen bemerkte sie, dass der Reißverschluss der Umhängetasche offenstand. Sie musste feststellen, dass die Geldbörse weg war. Bemerkt hatte die Seniorin nichts - weder beim Einsteigen, noch während der Fahrt. Die Polizei warnt weiter vor Taschendieben. Überall, wo sich viele Menschen aufhalten, sollten Wertsachen möglichst dicht am Körper verwahrt werden. Einkaufskörbe oder Außentaschen von Jacken sind die schlechtesten Aufbewahrungsorte. Wer das Risiko mindern will, sollte gut überlegen, ob er wirklich alle seine Bank- und Kreditkarten und hohe Geldsummen immer dabeihaben muss. Keinesfalls dürfen PIN mit ins Portemonnaie gesteckt werden. Die Täter gehen sonst sofort mit Bankkarten an den nächsten Geldautomaten und buchen hohe Summen ab, bevor die Betroffenen überhaupt bemerkt haben, dass sie bestohlen wurden. Handtaschen sollten mit dem Reißverschluss am Körper getragen werden.

Einbrecher haben Musikinstrumente gestohlen. Am Mittwochabend bemerkte ein Vereinsmitglied, dass ein Fenster des Probenraums Am Hang offenstand. Er dachte noch an ein Versehen und nicht an einen Einbruch. Doch tatsächlich sind Unbekannte eingebrochen. Sie durchsuchten das Gebäude bis zum Dachboden und entwendeten einen Bassverstärker, eine Tuba, zwei Posaunen, eine Schlagzeugpedale und zwei Saxophone gestohlen. Am Sonntagabend waren die Instrumente noch an ihren Plätzen. Die Polizei suchte nach Spuren und bittet um Hinweise unter Telefon 02351/9099-0. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell