Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen gesucht

Apolda (ots)

In der Zeit vom 30.03.2024, 16:00 Uhr bis 31.03.2024, 09:30 Uhr, wurde der neue Brunnen in der Brunnenmeisterallee, oberhalb der Dreifelderhalle an der A.-Aber-Straße in Apolda beschädigt. Hier wurde die Rückwand des Natursteinbeckens durch unbekannte Täter auf unbekannte Art und Weise vermutlich mit roher Gewalt vom Becken getrennt, so dass der Brunnen nicht mehr funktionsfähig ist. Es entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 2.500 Euro. Hierzu werden Zeugen gesucht. Sachdienliche Hinweise zum Tathergang nimmt die Polizei unter 03644/541-0 entgegen.

