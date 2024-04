LPI-J: Wildunfall

Weimar (ots) - Am Montagmittag beabsichtigte ein 72jähriger in der Straße Am Waldschlösschen seinen VW auszuparken. Dabei rutschte er von der Bremse und stieß gegen den vor ihm abgeparkten Golf, der dadurch ein Stück nach vorne geschoben wurde. An beiden Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de ...

