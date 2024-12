Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Vier neue Fahrzeuge für die Feuerwehr Bremerhaven

In den letzten zwei Monaten konnten zwei neue Notarzteinsatzfahrzeuge und zwei neue Drehleiterfahrzeuge in den Fuhrpark der Feuerwehr Bremerhaven aufgenommen werden. Aus diesem Anlass wurden die Neufahrzeuge den Sprecherinnen und dem Sprecher des Ausschusses für Öffentliche Sicherheit, durch den Feuerwehrdezernenten Stadtrat Peter Skusa, den Ärztlichen Leiter Rettungsdienst Mathias Ellerbeck und den Teamleiter Technische Dienste Rainer Suhrhoff vorgestellt.

Die Notarzteinsatzfahrzeuge konnten bereits am 28. Oktober offiziell an den Rettungsdienst übergeben werden. Feuerwehrdezernent Stadtrat Peter Skusa und der Leiter der Feuerwehr, Jens Cordes, machten sich dabei zunächst ein Bild von der Qualität der Fahrzeuge. Nach ihrer vollständigen Ausrüstung wurden die Fahrzeuge am 12. November in Dienst gestellt. Sie ersetzen die bisherigen Notarzteinsatzfahrzeuge, die nach einer Instandsetzung in anderen Bereichen der Feuerwehr eingesetzt werden.

Die Indienststellung der Drehleiterfahrzeuge erfolgt im nächsten Jahr. Derzeit werden die Einsatzkräfte auf die neuen Drehleitern geschult. Nach Abschluss der Schulungen werden die neuen Drehleitern die bisherigen Fahrzeuge ersetzen.

Stadtrat Peter Skusa betonte die Bedeutung moderner Rettungsmittel: "Die Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger steht für uns an erster Stelle. Mit diesen neuen Fahrzeugen schaffen wir die besten Voraussetzungen, um auch weiterhin verlässlich in kritischen Situationen schnell und kompetent helfen zu können."

