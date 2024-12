Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Dachstuhlbrand im Stadtteil Lehe beschäftigt die Feuerwehr am Sonntagmorgen

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Bremerhaven (ots)

Um 03:59 Uhr am heutigen Sonntagmorgen alarmierte die Feuerwehr- und Rettungsleitstelle in Bremerhaven den 1. Löschzug der Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Lehe zu einem gemeldeten Dachstuhlbrand im Bereich Hafen- und Dorotheastraße. Schnell ergab die erste Erkundung den genauen Einsatzort in der Kleiststraße. An dem Dach eines leerstehenden fünfgeschossigen Gebäudes, welches gerade saniert wird, war eine starke Rauchentwicklung sowie Feuerschein zu erkennen. Umgehend wurden vom Einsatzleiter umfangreiche Brandbekämpfungsmaßnahmen eingeleitet, um bei der dichten Bebauung im Stadtteil Lehe, eine Ausbreitung auf die direkt angrenzenden Gebäude zu verhindern. Erschwert wurde vor Allem das Aufstellen der beiden eingesetzten Drehleitern, da die engen Straßen in diesem Bereich dicht beparkt waren und die Straßenbeleuchtung an Oberleitungen über den Straßen die Beweglichkeit der Leiter merklich einengt. Die Bewohner der Nachbargebäude wurden mit Unterstützung der Kollegen der Ortspolizeibehörde vorsorglich aus ihren Wonungen evakuiert und in Bussen vom DRK und Bremerhaven Bus untergebracht, schnell konnte der eingesetzte Leitende Notarzt jedoch Entwarnung geben, verletzt wurde von den insgesamt 42 Personen keine. Um den Grundschutz in der Stadt sicher zu stellen und somit auf weitere Einsätze vorbereitet zu sein, besetzten die Freiwilligen Feuerwehren in Wulsdorf und Weddewarden ihre Gerätehäuser. Gegen 07:00 Uhr konnte vor Ort "Feuer aus" gemeldet werden. Hierauf folgend konnte ein großer Teil der Einsatzkräfte wieder einrücken und die Bewohner der Nachbargebäude konnten in ihre Wohnungen zurückkehren. Gegen 09:30 Uhr wurden auch die Kontroll- und Nachlöscharbeiten eingestellt und die Einsatzstelle der Polizei übergeben. An dem Einsatz waren neben der Berufsfeuerwehr Bremerhaven, die Freiwilligen Feuerwehren Lehe, Wulsdorf und Weddewarden, das DRK Bremerhaven, die Ortspolizeibehörde und das Verkehrsunternehmen Bremerhaven Bus beteiligt. An dieser Stelle gilt ein großer Dank den ehrenamtlichen Kräften für die tatkräftige Unterstützung. Über die Brandursache und die Schadenshöhe können keine Aussagen getroffen werden, die Kollegen der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell