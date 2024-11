Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Feuer in Mehrfamilienhaus in Tannenbusch - Gebäude aktuell unbewohnbar.

09.11.2024, 19:06 Uhr, Riesengebirgsstraße, Tannenbusch

Durch ein Feuer, einhergehend mit starker Rauchentwicklung, ist ein Wohngebäude in Tannenbusch aktuell nicht bewohnbar. Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Eine leichtverletzte Person wurde in ein Krankenhaus transportiert.

Um 19:06 Uhr alarmierte die Leistelle initial nach dem Stichwort "Feuer in Gebäude" die Einsatzkräfte in die Riesengebirgsstraße Ecke Schlesienstraße in Tannenbusch. Vor Ort wurde zunächst eine leichte Rauchentwicklung aus einem Verteilerkasten der Elektrounterverteilung festgestellt, diese nahm im Verlauf der Erkundung an mehreren Stellen massiv zu und sorgte innerhalb von kürzester Zeit zu einer starken Verrauchung des Treppenraumes des 7-geschossigen Mehrfamilienhauses. Insgesamt waren im Objekt 81 Bewohner gemeldet. Aufgrund der zunächst unübersichtlichen Lage wurde die Alarmstufe um 19:41 Uhr auf Brand 4 erhöht. Feuer und Rauch breiteten sich von der Unterverteilung über Kabelkanäle und Schächte bis in die Obergeschosse und teilweise auch in die Wohnungen aus. Das Feuer wurde von mehreren Trupps mit Kleinlöschgeräten und zwei Angriffsleitungen bekämpft, parallel erfolgte die Entrauchung des Gebäudes. Im Verlauf des Einsatzes kontrollierten die Einsatzkräfte alle Wohnungen. Die in Sicherheit gebrachten Bewohner wurden in drei Bussen der Stadtwerke Bonn vom Rettungsdienst und einer Betreuungseinheit betreut. Ein leichtverletztes Kind transportierte der Rettungsdienst in ein geeignetes Krankenhaus. Das Gebäude wurde stromlos geschaltet und gilt aktuell somit als unbewohnbar. Das Ordnungsamt kümmert sich derzeit um die Unterbringung von 15 betroffenen Personen, alle anderen Bewohner kommen privat unter.

Die Einsatzstelle war um 21:35 Uhr unter Kontrolle. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Im Einsatz befanden sich ca. 70 Einsatzkräfte aller Wachen der Berufsfeuerwehr, die Einheiten Bonn-Mitte, Rheindorf, Dransdorf, Buschdorf sowie die Einheit Information- und Kommunikation der Freiwilligen Feuerwehr, der Rettungsdienst, eine Betreuungseinheit sowie die Führungsdienste. Für Paralleleinsätze wurden die Wachen Innenstadt und Beuel durch die Einheiten Endenich, Beuel und Geislar sowie einen weiteren Führungsdienst besetzt. Ein um 21:40 gemeldetes Feuer in einem Wohngebäude in Bad Godesberg stellte sich als Täuschungsalarm heraus.

