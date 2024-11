Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Wohnungsbrand mit einer verletzten Person auf dem Brüser- Berg

Bonn

Bonn-Brüser Berg,06.11.2024; 08:12 Uhr; Gaußstraße. Die Feuerwehr Bonn musste am Mittwochmorgen zu einem Wohnungsbrand auf den Brüser-Berg ausrücken. Gemeldet wurde zuvor in der Gaußstraße ein Brandereignis in einem Mehrfamilienhaus, bei dem eine Person verletzt wurde.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte vor Ort brannte ein Sofa innerhalb der Wohnung im 2. Obergeschoss. Durch einen Löschtrupp konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden. Im weiteren Verlauf des Einsatzes wurde die Wohnung rauchfrei belüftet und angrenzende Bereiche auf Raucheintrag kontrolliert. Nach der Erstversorgung der verletzten Person durch den Rettungsdienst vor Ort wurde diese zur weiteren Abklärung und Versorgung in ein Bonner Krankenhaus transportiert.

Die Wohnung ist bis auf Weiteres nicht bewohnbar. Zur weiteren Ursachenermittlung übernahm die Polizei die Einsatzstelle.

Im Einsatz befanden sich insgesamt 30 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache 1 und 2, die freiwillige Feuerwehr Duisdorf, der Rettungsdienst sowie der Einsatzführungsdienst.

