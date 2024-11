FW-AR: Brand einer Teeküche in der Neheimer Fußgängerzone

Feuerwehr der Stadt Arnsberg

In der Neheimer Hauptstraße kam es am Donnerstagvormittag zu einem Brandereignis in einem Wohn- und Gewerbegebäude. Alarmiert wurden die Kräfte unter dem Alarmstichwort "Feuer 3-Unklare Rauchentwicklung im Gebäude".

Neben der Rauchentwicklung konnten die ersten Einsatzkräfte auch einen Brandgeruch wahrnehmen. Umgehend wurde ein Trupp unter schwerem Atemschutz in das Ladenlokal zur Erkundung vorgeschickt. Parallel dazu konnte ein zweiter Angriff über die rückwärtige Seite des Gebäudes vorgenommen werden. Aufgrund des doppelten Angriffes entschied sich der Einsatzleiter dazu, weiteres Personal zur Einsatzstelle zu beordern. Aus diesem Grund wurde seitens der Kreisleitstelle Hochsauerlandkreis eine Alarmatichworterhöhung auf "Feuer 4" vorgenommen.

Über die vorgehenden Trupps unter Atemschutz konnte im hinteren Bereich des Ladenlokals ein Brandereignis in einer Teeküche festgestellt werden. Aufgrund der Hitzeentwicklung im betroffenen Bereich, platze eine Wasserleitung. Diese leckgeschlagene Wasserleitung konnte glücklicherweise das Schadensfeuer bekämpfen. Somit bestand die Aufgabe der Wehrleute darin, den betroffenen Bereich mit der Wärmebildkamera auf mögliche Glutnester zu kontrollieren.

Im weiteren Verlauf musste das betroffene Ladenlokal, aber auch die darüber befindliche Wohnung, aufgrund des Brandrauches mit einem Hochleistungslüfter belüftet werden.

Während des gesamten Einsatzes wurde der betroffene Bereich in der Neheimer Fußgängerzone seitens der Polizei abgesperrt.

Eingesetzte Kräfte: Wache Neheim +++ Löschzug Neheim +++ Fernmeldedienst +++ Einsatzführungsdienst +++ Pressestelle +++ Polizei +++ Rettungswache Neheim +++ Atemschutzwerkstatt

