POL-KB: Bad Wildungen - Einbrecher in Schule stehlen Süßigkeiten und Bargeld

Korbach (ots)

Am Samstagabend (5. April) brachen bisher unbekannte Täter in eine Schule in Bad Wildungen ein. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die Täter gelangten zwischen 21.00 und 22.30 Uhr in das Schulgebäude in der Stresemannstraße. Hier öffneten sie gewaltsam einen Snackautomaten, aus dem sie Süßigkeiten und Bargeld im Wert von etwa 250 Euro entwendeten. Die Täter verursachten einen Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Im Zusammenhang mit dem Einbruchsdiebstahl konnten zwei Tatverdächtige beobachtet werden, die 170 bis 180 cm groß sind und schwarz bekleidet waren. Einer soll eine rote Plastiktüte mitgeführt haben.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Wildungen, Tel. 05621/70900.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

