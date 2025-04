POL-BO: Wohnungsinhaber (28) schlägt Einbrecher in die Flucht - Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots) - Die Polizei sucht nach einer Unfallflucht in Bochum am Samstagabend, 12. April, nach einem flüchtigen Kleinkraftradfahrer. Zeugen werden gebeten, sich zu melden. Ein 58-jähriger Dortmunder war gegen 18.45 Uhr zu Fuß am Ufer der Ruhr zwischen dem Wehr am Kemnader See und der Ruhrbrücke Kemnade unterwegs. Dort wurde er auf einen Jugendlichen ...

