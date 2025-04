Polizei Bochum

POL-BO: Unfallflucht an der Ruhr: Polizei sucht jungen Kleinkraftradfahrer

Bochum (ots)

Die Polizei sucht nach einer Unfallflucht in Bochum am Samstagabend, 12. April, nach einem flüchtigen Kleinkraftradfahrer. Zeugen werden gebeten, sich zu melden.

Ein 58-jähriger Dortmunder war gegen 18.45 Uhr zu Fuß am Ufer der Ruhr zwischen dem Wehr am Kemnader See und der Ruhrbrücke Kemnade unterwegs. Dort wurde er auf einen Jugendlichen aufmerksam, der in der Nähe mit seinem Kleinkraftrad auf- und abfuhr. Als er den jungen Fahrer wegen des Lärms ansprach, zeigte sich dieser uneinsichtig und beschleunigte, wobei er mit dem 58-Jährigen kollidierte und ihn leicht verletzte.

Der Jugendliche übergab daraufhin das Kleinkraftrad an eine unbekannte Person, die daraufhin mit dem Fahrzeug in Richtung Kemnader Straße davonfuhr. Als der Dortmunder dem Jugendlichen mitteilte, dass er jetzt die Polizei hinzuziehe, entfernte sich dieser in Richtung des Waldstücks.

Der flüchtige Jugendliche wird beschrieben als männlich, 14-18 Jahre alt, 170-175 cm groß mit schwarzen Haaren. Er trug einen beigefarbenen Pullover, eine blau-graue Hose sowie Sneaker von Adidas.

Das Verkehrskommissariat bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0234 909-5206 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell