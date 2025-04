POL-BO: Alleinunfall in Witten-Rüdinghausen - Radfahrer (63) muss reanimiert werden

Bochum (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Bochum am Freitagmittag, 11. April, ist ein Kleinkraftradfahrer schwer verletzt worden. Nach bisherigem Kenntnisstand war ein 29-jähriger Bochumer gegen 12.15 Uhr mit seinem Pkw im Kreisverkehr an der Kreuzung Günnigfelder Straße / Blücherstraße / Osterfeldstraße unterwegs. Zeitgleich fuhr ein 61-jähriger Herner mit ...

mehr