POL-BO: Motorrad kaputt, Führerschein weg: Alkoholfahrt endet auf Polizeiwache

Witten (ots) - Ein Radfahrer ist nach einem Alleinunfall in Witten-Rüdinghausen am Samstagabend, 12. April, reanimiert worden. Sein Zustand ist weiter kritisch. Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr der Mann (63, aus Dortmund) gegen 19.35 Uhr mit seinem Rad die Friedrich-Ebert-Straße in Fahrtrichtung Witten-Annen. Vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls ...

