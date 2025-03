Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Stadt- und Landkreis Karlsruhe - Ökumenischer Gedenkgottesdienst für Verkehrsunfallopfer in Karlsruhe

Karlsruhe (ots)

Am Donnerstag, 3. April 2025, findet um 14:00 Uhr in der Evangelischen Stadtkirche am Marktplatz in Karlsruhe ein ökumenischer Gottesdienst zum Gedenken an die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer statt, die im vergangenen Jahr im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Karlsruhe bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen sind.

"Verkehrsunfälle reißen Menschen plötzlich mitten aus dem Leben. Sie hinterlassen tiefe Spuren - bei Angehörigen, Freundinnen und Freunden, bei den Arbeitskollegen, im Sportverein. Aber sie gehen auch den Einsatzkräften nahe, die bei schweren Unfällen Hilfe leisten und mit dem Tod und dem Leid konfrontiert werden. Der gemeinsame Gottesdienst soll ein Ort der Erinnerung, des Trostes und des stillen Miteinanders sein", so Polizeipräsidentin Caren Denner.

Gestaltet wird die vom Polizeipräsidium Karlsruhe organisierte Gedenkfeier von den Polizeiseelsorgern Daniel Paulus, Thomas Christl und Gerd Haug. Neben der Ansprache von Polizeipräsidentin Denner sind Liturgie und Predigt Teile des Gottesdienstes. Die musikalische Umrahmung übernehmen Solistin Nina Hirschler vom Polizeipräsidium Karlsruhe und Organist Christian-Markus Raiser. Ein besonderer Moment der Gedenkfeier ist das symbolische Entzünden von Kerzen - für jedes Unfallopfer eine. Die Lichter stehen für Erinnerung, für Trauer und für das, was bleibt.

Eingeladen sind alle Bürgerinnen und Bürger, die ihre Anteilnahme zum Ausdruck bringen möchten. Auch für die Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten bietet die Gedenkfeier Raum zum Innehalten und zur gemeinsamen Erinnerung. Im Anschluss besteht die Möglichkeit zum persönlichen Austausch.

Florentin Ochner, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell