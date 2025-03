Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Kürnbach - Falsche Polizeibeamte ergaunern fünfstelligen Geldbetrag

Karlsruhe (ots)

Unbekannte Betrüger erbeuteten am Donnerstagmittag mit der Betrugsmasche "Schockanruf" mehrere zehntausend Euro Bargeld.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kontaktierte ein bislang unbekannter Mann gegen 13:00 Uhr telefonisch den 83-jährigen Geschädigten. Der Anrufer gab sich offenbar als Polizeibeamter aus und teilte mit, dass die Enkelin des späteren Geschädigten einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe. Um eine Inhaftierung der Enkelin abzuwenden müsse der Senior nun eine Kaution in bar bezahlen. Der 83-Jährige ließ sich hiervon überzeugen und übergab am frühen Nachmittag das Bargeld an seiner Haustür in Kürnbach an eine vermeintliche Mitarbeiterin der Gerichtskasse.

Die Abholerin soll etwa 40 Jahre alt und zwischen 1,55 und 1,65 m groß gewesen sein. Sie hatte offenbar eine korpulente Statur und schulterlanges, glattes, braunes Haar.

Zeugen werden gebeten, sich unter 0721 666-5555 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

Aus aktuellem Anlass rät die Polizei:

- Werden Sie misstrauisch bei Forderungen nach schnellen Entscheidungen, Kontaktaufnahme mit Fremden sowie Herausgabe von persönlichen Daten, Bargeld, Schmuck oder Wertgegenständen. - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie den Hörer auf. So werden Sie Betrüger los. - Wählen Sie die 110 und teilen Sie den Sachverhalt mit. Benutzen Sie nicht die Rückruftaste, da Sie sonst unter Umständen wieder bei den Tätern landen. - Sprechen Sie am Telefon nicht über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. - Beraten Sie sich mit Ihrer Familie oder Personen, denen Sie vertrauen. Weitere Informationen und Präventionstipps finden Sie unter www.polizei-beratung.de

Franz Henke, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell